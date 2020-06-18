18.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Эксперт не побоялся и назвал точную дату украинского коллапса и бунта «во всех сферах»


Ухудшение ситуации в украинской экономике скоро приведет к серьезному социально-экономическому кризису.

Об этом на своем канале Youtube заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет ухудшение финансово-экономической ситуации. Нерезиденты начали выходить, при очень благоприятном для них курсе гривны к доллару на уровне где-то 27 гривен за 1 доллар. Поэтому они выводят свои деньги и не хотят покупать новые ОВГЗ, которые продуцирует этот никчемный министр финансов Марченко, которого надо просто выгнать железной метлой с этой должности и узнать, кто его туда поставил, чьи интересы этот человек представляет, какой клан он обслуживает.

Я думал, что деньги МВФ будут достаточны, чтобы пройти июнь и начало июля, но могу сказать, что ситуация такая, что этих денег не хватит даже дожить до 25-27 июня. И в конце июня может начаться обвал гривны.

Я думаю, что в связи с выводом денег и печатанием денег Нацбанком, Нацбанк же говорит, что инфляция – это хорошо. Это вредители или мерзавцы, или подонки гниды натуральные, которые хотят ограбить население, которое уже и так ограбленное, но они говорят это специально, чтобы убаюкать, забрать себе все, ограбить население и чтобы уже просто сдыхали в своих квартирах, которые еще будут забирать, и даже квартир не будет – будете сдыхать прямо на помойках возле мусорников как бомжи.

В конце июня – начале июля произойдёт уже полный коллапс и все революционные ситуации во всех сферах достигнут состоянии открытого революционного кризиса. Считаю, что надо немедленно формировать сейчас правительство национального спасения, временное правительство из реальных людей кому доверяют, лидеров общественного мнения.

Всех ублюдков, которые сидят в Верховном совете, в Киевсовете, прочих всяких советах, в президентской администрации – их надо просто убирать немедленно как зажравшихся, разжиревших вампиров, которые сосут кровь с украинского народа.

И надо говорить, что ситуация будет ухудшаться каждые сутки, учитывая, что эта китайская зараза развивается сейчас колоссальными темпами. И если правительство Шмыгаля и Зеленский и попытаются ввести снова карантин, то понятно, что экономика рухнет буквально в течение 7-8 дней», – предупредил Олег Соскин.

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