Эксперт: Не верьте посылам Трампа о мире, заморозка сейчас невыгодна России

Заморозка украинского конфликта, которую выдвигают, как главную мирную инициативу Трампа, крайне нежелательна для России, с учетом ослабленных и дезориентированных ВСУ. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, основатель проекта «Lostarmour» Сергей Ситницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тенденция возрастающей роли США в снабжении Украины в связи с результатами выборов находятся под определённым вопросом. Говорить об изменениях на фронте в связи с выборами пока рано, это инертная история. Однако тот факт, что мы находимся в некоем состоянии неопределённости весьма показательный. Для нас крайне нежелательна заморозка конфликта именно с точки зрения возможных поставок вооружений. Мы уже 2,5 года наблюдаем, с какой низкой базы стартует ВПК как в Европе, так и в США. Они столкнулись с рядом проблем, в частности по боеприпасам, по основному артиллерийскому калибру 155 мм. Понятно, что они будут очень существенно наращивать производство боеприпасов, поскольку текущего производства данного калибра недостаточно, чтобы покрыть нужды ВСУ. Но нужно понимать, что в среднесрочной перспективе это окно, скорее всего, закроется. Поэтому любая заморозка конфликта в связи с каким-то политическими аспектами крайне невыгодна для нас», – отметил эксперт.

По его словам, курская авантюра обернулась Киеву дефицитом как живой силы, так и вооружений.

«По основным видам вооружения у них серьёзные проблемы, и нельзя дать им возможность сделать передышку, чтобы восстановиться, чтобы укрепить свои вооруженные силы и продолжить это противостояние, затянуть его ещё на годы. Политики как в Европе, так в США заинтересованы в продолжении этой войны. И вполне возможно, что Трамп решит на фоне предложений, которые на для нас будут неприемлемыми, разогнать оборонку США ещё больше, так как естественно это является драйвером экономики. А Трамп собирается поднимать национальную экономику США», – подытожил Ситницкий.