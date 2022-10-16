Эксперт: Неужели Суровикину связали руки?

16.10.2022  19:04 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 4458
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон, Церковь
Новости Украины

В Москве по-прежнему сильна «партия похабного мира», готовая на предательство ради замирения с США.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

В Москве по-прежнему сильна «партия похабного мира», готовая на предательство ради замирения с США....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Партия мира ради компромисса с США готова сдать Херсон, об этом публично заявил политолог Павел Салин на рупоре этой партии – телеграм-канале «Бриф».

Одновременно украинские источники сообщают, что Путин, якобы,  дал сигнал отложить уничтожение инфраструктуры противника в надежде на возможность переговоров

Неужели Суровикину связали руки?

Неужели Эрдоган и некоторые советники сумели обмануть Верховного?

Как только он заявил о приостановке ударов по критической инфраструктуре врага, тот начал попытки наступления по всему фронту:

Этого и следовало ожидать, любая приостановка будет использована для срыва нашей мобилизации и оснащения ВСУ новейшими ПВО», – сказал Фролов.

По его данным, «партия капитуляции пытается убедить президента в том, что остановкой ударов по инфраструктуре нужно помочь Трампу и Маску на выборах в Конгресс 8 ноября».

«Но Россия не должна им помогать, у нее нет там друзей , она должна сделать великой себя снова, а не США.

Более того, остановка ударов возмездия и сдача Херсона – это помощь Байдену, а не Трампу.

Вот освобождение Одессы к 8 ноября было бы ударом по Байдену, а так – он на коне», – полагает Фролов.

По его мнению, «заморозка и перемирие – это конец России –  в этом контексте  Маск и Трамп хуже и опаснее Байдена»

«Неужели мы из-за них опять остановились и спасли укрорейх? А о тревожных тенденциях свидетельствует и заявление чиновника ООН о возможности не просто продлить, но и расширить зерновую сделку.

Неужели экспорт аммиака дороже Родины?

Задача укрорейха и его агентуры в Москве не просто продлить зерновую сделку, но и не дать освободить не только Одессу, но и Николаев.

Партия измены в Москве готова закрыть глаза на попытки ООН отрицать тот факт, что бомба для взрыва  Крымского моста попала через Одесский порт, а Турция и ООН, досматривавшие корабль, пропустили взрывчатку.

Продление сделки на год – это отречение от русской Одессы.

Вероятно, это цена согласия Эрдогана на газовый хаб в Турции.

Но этот газовый хаб нужен ему для переизбрания на пост президента, а не России», – рассуждает Фролов.

По его словам, сейчас ориентирующаяся на Киев верхушка УПЦ в Херсоне пытается сорвать процесс возвращения местных приходов в Русскую Церковь.

«Временно управляющий Херсонской епархией УПЦ митрополит Филарет (Зверев) знал о готовящемся наступлении ВСУ на Херсон, которое началось в субботу и, к счастью, было остановлено. Но в расчёте на его успех он собирает в понедельник 16 октября епархиальное собрание .

Однако русское духовенство Херсона твёрдо строит за переход в Русскую Церковь по крымскому и ровеньковскому вариантам и не намерено сдаваться», – сказал Фролов.

Он выразил надежду, что Владимир Путин осознает все риски вариантов, предлагаемых сторонниками замирения с Украиной и США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть