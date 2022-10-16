Эксперт: Неужели Суровикину связали руки?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Москве по-прежнему сильна «партия похабного мира», готовая на предательство ради замирения с США.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Партия мира ради компромисса с США готова сдать Херсон, об этом публично заявил политолог Павел Салин на рупоре этой партии – телеграм-канале «Бриф». Одновременно украинские источники сообщают, что Путин, якобы, дал сигнал отложить уничтожение инфраструктуры противника в надежде на возможность переговоров Неужели Суровикину связали руки? Неужели Эрдоган и некоторые советники сумели обмануть Верховного? Как только он заявил о приостановке ударов по критической инфраструктуре врага, тот начал попытки наступления по всему фронту: Этого и следовало ожидать, любая приостановка будет использована для срыва нашей мобилизации и оснащения ВСУ новейшими ПВО», – сказал Фролов.

По его данным, «партия капитуляции пытается убедить президента в том, что остановкой ударов по инфраструктуре нужно помочь Трампу и Маску на выборах в Конгресс 8 ноября».

«Но Россия не должна им помогать, у нее нет там друзей , она должна сделать великой себя снова, а не США. Более того, остановка ударов возмездия и сдача Херсона – это помощь Байдену, а не Трампу. Вот освобождение Одессы к 8 ноября было бы ударом по Байдену, а так – он на коне», – полагает Фролов.

По его мнению, «заморозка и перемирие – это конец России – в этом контексте Маск и Трамп хуже и опаснее Байдена»

«Неужели мы из-за них опять остановились и спасли укрорейх? А о тревожных тенденциях свидетельствует и заявление чиновника ООН о возможности не просто продлить, но и расширить зерновую сделку. Неужели экспорт аммиака дороже Родины? Задача укрорейха и его агентуры в Москве не просто продлить зерновую сделку, но и не дать освободить не только Одессу, но и Николаев. Партия измены в Москве готова закрыть глаза на попытки ООН отрицать тот факт, что бомба для взрыва Крымского моста попала через Одесский порт, а Турция и ООН, досматривавшие корабль, пропустили взрывчатку. Продление сделки на год – это отречение от русской Одессы. Вероятно, это цена согласия Эрдогана на газовый хаб в Турции. Но этот газовый хаб нужен ему для переизбрания на пост президента, а не России», – рассуждает Фролов.

По его словам, сейчас ориентирующаяся на Киев верхушка УПЦ в Херсоне пытается сорвать процесс возвращения местных приходов в Русскую Церковь.

«Временно управляющий Херсонской епархией УПЦ митрополит Филарет (Зверев) знал о готовящемся наступлении ВСУ на Херсон, которое началось в субботу и, к счастью, было остановлено. Но в расчёте на его успех он собирает в понедельник 16 октября епархиальное собрание . Однако русское духовенство Херсона твёрдо строит за переход в Русскую Церковь по крымскому и ровеньковскому вариантам и не намерено сдаваться», – сказал Фролов.

Он выразил надежду, что Владимир Путин осознает все риски вариантов, предлагаемых сторонниками замирения с Украиной и США.