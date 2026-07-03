Эксперт о «Фламинго»: Не «до степени смешения», а полностью неотличимое изделие

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Главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман со своей ракетой «Фламинго» – ни что иное как «мощная и смешная операция прикрытия» передачи западных технологий Украине.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью иноагенту Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта ракета была выставлена на выставке в Дубае как английская ракета. Представляла ее англо-эмиратская компания. Все разработчики-инженеры британцы. Не до степени смешения, а не отличимое изделие. Дальше они придумали поставить советский двигатель «ЗапорожСич». Много чего было сделано, но в принципе компания, возглавляемая бывшим шоу-меном Штилерманом, в которой нет ни одного человека с подходящими компетенциями, не в состоянии произвести ничего», – сказал Ширяев.

По его мнению, выдавать английские ракеты за украинские «Фламинго» потребовалось, чтобы, например, бить по кораблям Черноморского флота в Новороссийске, то есть за пределами ТВД СВО, как бы не британским оружием.

Пока, по словам эксперта «Фламинго» проявляют себя не очень хорошо, потому что западники не решились передать Украине механизмы огибания препятствий, что потребовало бы прямого участия западных военных в боевых действиях. Поэтому из 16 запущенных ракет 13 было сбито, одна упала и только две долетели.

Однако Ширяев опасается, что уже на «баллистическую» ракету ФП-9, созданную на базе советской зенитной ракеты, западные системы наведения уже будут поставлены.