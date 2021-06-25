Эксперт о повторении провокаций у берегов Крыма: Ситуация максимально опасная

25.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Реакция Великобритании на инцидент с вторжением эсминца Defender в территориальные воды у берегов Крыма свидетельствует о том, что ситуация является крайне опасной – в ближайшее время у полуострова следует ожидать появления новых кораблей НАТО.

Об этом в своём блоге рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политолог Федор Лукьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересный сюжет разворачивается вокруг черноморской истории с «Дефендером». Получается, что британцы не отрицают захода в территориальные воды, которые Россия считает своими, а они – международными. И даже настаивают, что будут и дальше так делать – из принципа. Зато они и союзные с ними американцы категорически настаивают, что никакой стрельбы и бомбометания с российской стороны не было, это всё Москва по каким-то своим причинам театр устраивает, а на самом деле там были плановые стрельбы и даже не совсем рядом. Получается, что задача этих действий – подчеркнуть, что в этом регионе НАТО никаких российских «красных линий» не признает и статус-кво не считает де-факто действующим. И показать, что Россия свой резкий ответ только имитирует, на самом деле не решается дать настоящий отпор. Если это так, и надо ожидать повторения таких фортелей, ситуация получается довольно опасная. Ибо России принципиально убедить в обратном – она готова прочерченные линии подтверждать угрозой силы. Это настоящая холодная война, причём того периода, когда она была максимально опасной, – до установления более или менее стабильных правил в 1960-е годы. Британские комментаторы еще рассуждают и о том, что косвенным адресатом послания может быть Китай. Британцы намерены вместе с США проводить в жизнь идею свободы мореплавания и в Южно-Китайском море. Опять же интересно выходит – ещё одно проявление феномена, о котором мы уже писали: НАТО выгодно добиться того, что Россия и Китай максимально близко друг с другом ассоциируются, фактически создают единый угрожающий конгломерат. И на него надо реагировать, сплотив ряды свободного мира», – отмечает комментатор.