Эксперт о высылке российского дипломата из Македонии: «Запад делает гадости чужими руками»

18.08.2021, Скопье, Алексей Топоров

Накануне стало известно, что Северная Македония объявила персоной нон-грата второго за этот год российского дипломата.

Директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко рассказал «ПолитНавигатору» о том, что таким образом через своих саттелитов Запад сводит счеты с Россией.

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Министр иностранных дел Северной Македонии, этнический албанец Буяр Османи, рассказал представителям прессы о высылке второго с начала года российского дипломата, но не посвятил их в причины этого, равно как и не раскрыл личность высылаемого.

Буяр Османи

«Подобная информация является конфиденциальной, потому я не могу сообщить подробности, – сказал Османи. – Но когда МИД получает подтвержденную и задокументированную информацию о том, что поведение аккредитованных иностранных дипломатов противоречит принципам Венской конвенции, он принимает меры для защиты интересов государства».

В свою очередь российский эксперт Олег Бондаренко уточнил, что высылке подвергся заместитель военного атташе России.

Олег Бондаренко

«У нас продолжаются такие взаимоотношения со странами, подобными Македонии, – недавно определившими себя пионерами НАТО. Их руками Запад пытается играть против Москвы, – рассказал Бондаренко. – И ничего в этом удивительного нет. В очередной раз эскалировать ситуацию, высылая кого-то из Лондона или Вашингтона, как-то уже чересчур, и слишком часто. А тут Македония. Я не знаю, с чем конкретно связана эта высылка, но это напоминает необходимость поддержания некоего тонуса антироссийскости, изображая при этом некий слаженный оркестр государств. Руками македонцев сподручнее пусть маленькую, но бяку Москве устроить».

При этом директор Фонда прогрессивной политики и основатель проекта «Балканист.ру» убежден, что никакого серьезного обострения в российско-македонских взаимоотношениях вслед за этим инцидентом не последует.

«Те более, что тот непродолжительный период времени, когда у нас существовали прямые авиарейсы «Москва – Скопье», из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Македонии заканчивается, и в августе они уже перестанут функционировать», – отметил Бондаренко.