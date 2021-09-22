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22.09.2021 13:52 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Происшествия, Украина
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Эксперт об обстреле «кошелька Зеленского»: Растёт желание различных политических сил сменить режим

Новости УкраиныНа Украине усиливается борьба за власть – как внутри окружения самого Владимира Зеленского, так...

На Украине усиливается борьба за власть – как внутри окружения самого Владимира Зеленского, так и со стороны групп влияния, заинтересованных в смещении нынешней власти. В этом и кроются возможные причины сегодняшнего обстрела машины Сергея Шефира, которого в СМИ называют «кошельком президентской семьи».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

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«Покушение на одного из ближайших людей в окружении президента свидетельствует о том, что внутри Офиса президента, внутри событий, которые определяют политику Офиса президента, появились признаки серьёзного кризиса.

Возможно, происшедшие стало следствием межличностного противостояния в команде президента. Уже начинают говорить о том, что в отношениях Зеленского и Шефира произошло очевидное ухудшение, это информация была известна ещё на начало сентября.

Говорили также, что это ухудшение – это дело рук Ермака (глава Офиса президента, – ред.), который пытается максимально зачистить для себя пространство. Так ли это, сказать сложно. Я бы не торопился с такими гипотезами.

Есть ещё такой момент, как огромное количество недовольных происходящим в стране, – начиная от борьбы с олигархами и заканчивая тяжелейшими проблемами внутри страны, которые связаны с почти полным уничтожением промышленности, падением аграрного сектора, социальными проблемами. Как следствие, растёт желание различных политических сил сменить режим. Поэтому, как следствие всех этих факторов, при каких-то раскладах, могут случаться подобные события», – сказал Шабовта.

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