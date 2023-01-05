Эксперт обещает Украине в 2023 году новые ужасы
Уничтоженное украинское государство по сути превратилось в огромную вооруженную банду на содержании Европы и США.
Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они официально разрешили себе сообщить, что на Украине экономическое падение 60%. Но мы же прекрасно понимаем, что они врут. На фоне того, что там сейчас происходит, там падение не 60%. Давайте говорить откровенно – экономика Украины фактически уничтожена.
То же самое с финансами. Завтра, допустим, им перекроют финансовую помощь. И всё, они не могут даже пенсии платить. Доходов у государства нет. Причём это даже не государство, а псевдогосударство, имитация имитации. Гигантская банда, которая находится на содержании американцев и европейцев, потому что они считают, что это им выгодно», – сказал он.
По мнению Ваджры, 2023 году будет страшным для Украины и Европы.
«А по сути всё, это дикое поле, население которого разбегается, сходит с ума и гибнет в мясорубке. Это страшная вещь, эти уходящие за горизонт флаги на могилах.
Безусловно, следующий год будет непростым для всех. Но для Украины он будет не просто катастрофическим – он будет страшным. А для Европы он будет катастрофическим», – резюмировал историк.
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