Эксперт обнаружил врождённый ленинизм в племенном сознании галичан

22.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Племенное сознание прикарпатских народностей, среди которых самыми яркими являются насаждающие на Украине национализм галичане, настолько узкое, что родись Владимир Ленин во Львове, его бы, отбросив все предрассудки, украинствующие считали бы своим героем.

Об этом в эфире телеканала «News–Front» заявил бывший киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины как таковой, во всех её формациях, и советской, и постсоветской, – фигура Владимира Ленина является фундаментальнейшей.

На майдане Незалежности в Киеве, насколько помню, стоял огромный памятник Владимиру Ильичу или Сталину, уже точно не помню, кому там из советских вождей, но суть это не меняет, потому что именно Коммунистическая партия приложила руку к фактическому созданию Украины – не как идеи в головах небольшой кучки маргиналов, а как политической, государственной, экономической реальности.

Поэтому сегодняшнее отношение украинцев, отношение их нынешних вождей к Владимиру Ильичу – это гигантская несправедливость», – заявил Ваджра.

«К сожалению, для исторической правды, эти фигуры не вписываются в националистическую идеологию галичан, которые сейчас объявили в националистической идеологии все украинские территории. Если бы Владимир Ильич родился где-нибудь во Львове, либо в каком-нибудь прикарпатском ауле, тогда, думаю, каким-то боком они бы его туда вписали в эту свою концепцию, точно так же, как Иосифа Виссарионовича, не повезло им.

Понимаете, племенное сознание прикарпатских народностей очень узкое. Оно рассматривает в качестве своего – только то, что там родилось и там оно померло. Всё, что выходит за рамки этого конгломерата сёл, местечек и хуторов, оно отторгается как «чужинне».

Поэтому тут и классификации – истинные украинцы – это галичане, потом такие нечистокровные, неполноценные волыняне, и чем дальше на восток, тем более и более неполноценные украинцы. По крайней мере, как рассуждает нынешняя украинская националистическая идеология. Восток, естественно, для галичан, заселён вообще неизвестно кем», – рассказал публицист.

«Поэтому повторюсь ещё раз, для нынешней Украины Ленин – это первоочередная фигура. Без него, без его воли, без его желания – ни Украины, ни так называемой украинской нации никогда бы не существовало», – заключил Андрей Ваджра.