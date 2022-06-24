Эксперт обрисовал ужасающую глубину падения украинской экономики

Новости Украины

Экономика Украины находится уже даже не в кризисе, а в катастрофе. Все ее сектора фактически остановились, а правительство было вынуждено включить печатный станок на полную мощность, заливая страну ничем не подкрепленной гривной.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил глава аналитического бюро и аналитик проекта СОНАР-2050 Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как таковой экономики практически не осталось, но для того, чтобы понять, насколько там все плохо с показателями по производству, не надо никуда ходить, нужно просто поднять данные по электроэнергии. В промышленности падение на 60%, по населению процент падения на 40%. И это падение, по сравнению с 21-м годом, а если в качестве точки отсчета брать 13-й год или даже 91-й год, то там показатели будут просто катастрофические. По факту украинская экономика остановилась, а с учетом того, что промышленным ядром ее является Днепропетровск, Кировоградская область, плюс территории ДНР и ЛНР, которые контролировались по состоянию на 24 февраля, то от этой экономики фактически ничего не осталось, потому что она стоит», – считает эксперт.

«С учетом того, что наши войска контролируют Херсонскую область, часть Запорожской области, так или иначе Харьковскую область, а на остальной части либо большие перебои с поставками ГСМ, удобрений, средств защиты растений и прочего, то можно сказать, что и сельское хозяйство Украины получило катастрофический удар. Если исходить из того, что мы к окончанию второго этапа спецоперации возьмем под контроль всю Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области и освободим еще ЛНР и ДНР полностью, то мы будем контролировать порядка 20% производства зерновых на Украине. Соответственно, в условиях заблокированных портов, когда нет возможности вывезти даже остатки урожая прошлого года, в условиях того, что посевные площади сократились как минимум на треть и с учетом того, что большие проблемы с топливом, удобрением и прочим, и ожидания по урожаю этого года уже на половину меньше, чем в прошлом году, то можно говорить, что Украина полный банкрот», – заявил Лизан.

При этом, один месяц войны, по словам эксперта, обходится Украине в 110 миллиардов гривен, которые Нацбанк печатает, не глядя на грядущую инфляцию.

«Единственное, за счет чего она сейчас выживает – это две вещи. Первая – это эмиссия гривны, которой занимается Нацбанк Украины, он с 24 февраля напечатал 190 миллиардов гривен, только 9 июня он напечатал 70 миллиардов гривен. То есть, он работает, не останавливаясь, заливая Украину дешевыми деньгами, точнее у них нет никакой ценности пока, а далее они просто перерастут в инфляцию. И несколько стабилизирует ситуацию в экономике сознательный отказ Киева от каких-либо социальных обязательств на территориях, которые ими не контролируются. То есть он уходит от территории, выключает все реестры и бросает людей просто. За счет этого он снижает нагрузку на пенсионный фонд и на остальное. А второй источник пополнения бюджета – это подачки из Запада, внешняя финансовая помощь. Ее Украина получила с 24 февраля на 150 миллиардов гривен. Ежемесячно на войну тратится 110 миллиардов гривен. Столько же тратится на другие статьи бюджета», – резюмировал аналитик.