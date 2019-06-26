Эксперт объяснил, чем обернётся для Зеленского попытка водить за нос Меркель и Макрона

26.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский и его хозяева хотят привлечь к Нормандскому Формату Англию и США, что приведёт сначала к хаосу на дипломатическом поле, а затем – к обострению войны в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация заключается не в том, состоится Нормандский формат или нет, а в том, что Зеленский и те, кто стоит за ним, не хотят продолжения этого Нормандского формата, поэтому создают всякие условия, чтобы он не состоялся.

И встреча с Меркель, и разговоры в противовес тому, что хотела и говорила Меркель, показали, что ему не надо то, о чём говорила Меркель. Он хочет, чтобы эта встреча сорвалась, потому что у него совершенно другие планы, они думают о создании другого формата, с участием Великобритании и США», – сказал он.

По мнению Александра Сосновского, такое развитие событий приведёт к самоустранению Германии и Франции из переговорного процесса, и, как следствие – к эскалации конфликта в Донбассе.

«Но, ни Германия, ни Франция в таком случае не пойдут. Он должен это понимать, видимо, ему дали обещания, которые стоят намного больше, чем решения Нормандского формата. И лично мне кажется, что это как раз возвращение к его предвыборной идее о том, что должны быть привлечены дополнительные силы для решения всей это проблемы.

Но привлечение этих дополнительных сил приведёт только к одному – конфликт будет разгораться, в него будут втягиваться другие страны. Германия и Франция самоустранятся, и это приведёт к возгоранию новых боевых действий на Востоке Украины», – добавил эксперт.