Эксперт объяснил, что рейтинг Зе-команды ничего не спасет

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда стремительно теряют рейтинги из-за своей антигосударственной политики, которая заключается в выжимании денег из обнищавшего населения посредством штрафов, которые только усугубляют коррупцию в стране.

Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявил профессор Института журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас первым показателем нового так называемого правительства является падение на 7% промышленного производства, мы все это прекрасно знаем. В любой другой стране это считалось бы катастрофой, отставкой и расстрелом правительства. У нас ни расстрела, ни катастрофы не происходит, а делается всё для того, чтобы выкачать с людей деньги.

Провалилась идея создания из Украины грандиозного Лас-Вегаса, частично отсрочена продажа земли, откуда брать деньги? Надо со спиртного. Но спиртное – такая вещь, что у нас гонят в каждой хате. Возможно, возложить это на евробляхеров», – сказал эксперт.

По его мнению, провальная политика украинского правительства является одной из причин резкого падения рейтингов Владимира Зеленского.

«Что бы там не говорил Зеленский, но он очень стремительно теряет своих сторонников. В отдельности, и тех, кто благодарен Порошенко за бляхи, а теперь будут «благодарны» за огромные штрафы.

Я работал в МВД, и знаю, что эти штрафы государству не достанутся. Наоборот – увеличатся взятки «в поле», где будут браться эти штрафы. А рядовые полицейские будут передавать по цепочке наверх. Всё», – возмутился Василенко.