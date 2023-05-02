Эксперт объяснил, для чего нужен турецкий газовый хаб

Киеву не удастся стать монополистом в транзите газа из России в Европу, хотя офис президента Украины Владимира Зеленского совместно с бывшим американским послом в РФ Майклом Макфолом и предлагает ограничить поставки российского газа в ЕС по всем трубопроводам, кроме ГТС Украины.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика.Инфо» заявил эксперт Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может так получиться, что сейчас будет запущен турецкий газовый хаб, а Турция (представим себе фантастическую ситуацию, что «Турецкий поток» нельзя задействовать для прокачки российского газа) турецкая компания «Потош» вдруг начинает закупать в два раза больше российского газа для собственных нужд, разумеется. А дальше на турецком газовом хабе начнут торговать какими-то объемами, которые по удивительному стечению обстоятельств будут равны объемам, которые шли в Венгрию и ряд других стран. Сербия продолжит покупать российский газ, потому что на нее не распространяются ограничения, связанные с санкциями ЕС. Это прекрасно понимают в Европе. Если хотят подкормить правительство Эрдогана, то почему бы нет Даже если этот фантастический план неожиданно заработает, для его обхода есть турецкий газовый хаб. Я уверен, что этот газ будет проходить как полученный в сжижженном виде и регазифицированный, как полученный из Азербайджана, в конце концов, как добытый самой Турцией в Черном море. Возможно, черноморские месторождения Турции раньше намеченных сроков выйдут на ожидающиеся объемы производства», – сказал Фролов.