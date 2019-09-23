Эксперт объяснил, для чего Зеленскому позарез нужны фото с Трампом

23.09.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине продолжается тот же самый дерибан, что и при президенте Петре Порошенко, просто одни коррупционеры сменили других и снова перераспределяют финансовые потоки.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Трамп начинает играть немного по-другому, он понял, что уже кнутом сложновато как-то придавливать, и сейчас мы увидим, возможно, более интересные предложения для Зеленского, ну и плюс для внутреннего пользователя получит картинку тот же самый Трамп, а Зеленский получит прекрасные фотографии для внутреннего пользования в Украине.

Знаете, у нас же клиповая память, и вообще люди всё это воспринимают краткосрочно, и сейчас мы увидим такую короткую победу, как когда-то делал нам Порошенко, сфоткался, показал – то же самое сейчас мы испытаем и увидим», – заявил эксперт.

«Тем более, ситуация на сегодня, даже тот же самый бюджет, о котором все говорят, они показали то, что у нас не будет никакого прорыва в экономике, не будет никакого нового подхода вообще к развитию страны, у нас не будет изменения системы, у нас вообще ничего не будет. У нас идёт тот же самый дерибан сейчас между собой, просто одни «отжали» у других и снова перераспределяют потоки», – добавил Теплюк.