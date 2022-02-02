Эксперт объяснил, как Эрдоган использует Украину по трём направлениям

02.02.2022  15:27 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина
Новости Украины

Намеченный на завтра визит в Киев Реджепа Эрдогана будет обставлен как прибытие большого друга Украины, однако в реальности турецкий гость использует Незалежную для решения целого ряда собственных задач.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал российский политолог Сергей Марков.

Намеченный на завтра визит в Киев Реджепа Эрдогана будет обставлен как прибытие большого друга...

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«Что нужно Эрдогану? Первое – поддержка со стороны крымско-татарской общины, проживающей в Турции. Она насчитывает несколько миллионов и настроена антироссийски. Чтобы получить их поддержку, он в вопросе Крыма и Украины занимает антироссийскую позицию.

Второе – украинский чернозем. Сельхозкорпорации Турции мощны – каждый из нас может зайти в магазин и увидеть большое количество турецких товаров. Грядет распродажа украинских черноземов, и Эрдоган хочет, чтобы большая часть этих черноземов досталась турецким корпорациям. Это достаточно логично.

Третье – на Украине сохранились остатки бывшего советского промышленного потенциала, например, «Мотор-Сич» – компания, с которой китайцы заключали договор, но американцы запретили правительству Украины продавать ее китайцам. Есть еще атомный сектор, кораблестроительные предприятия. В общем, остатки бывшей великой цивилизации, которые еще не до конца разрушены, и Эрдоган хочет это получить», – объяснил Марков.

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