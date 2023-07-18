Эксперт объяснил, как избавить Крымский мост от ударов морскими дронами

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Керченский пролив на ночь нужно полностью перекрывать боновыми заграждениями, чтобы пресечь любые попытки приблизиться к Крымскому мосту.

Об это в эфире «Крым 24» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о морских беспилотниках,то это британская разработка, они их изготавливают. Корпус из композитных материалов, но внутри катера находится достаточное количество металлических деталей, включая двигатель. Поэтому, в принципе, есть, скажем так, те детали, которые могут отражать радиолокационные волны. То есть в принципе станции не все, но некоторые – могут их обнаруживать, и достаточно устойчиво. Сложность ещё заключается в том, что новое поколение этих беспилотников подтапливается, то есть они не идут полностью только по поверхности воды, они могут идти где-то наполовину погруженными под воду, что затрудняет их обнаружение», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, сам мост достаточно защищен, что не скажешь об акватории Керченского пролива.

«Речь не о конструкции моста, нужно просто вспомнить опыт наших дедов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Тогда порты, военно-морские базы закрывали сборными боновыми ограждениями с сетями. Эти сети не пропускали ни подводные лодки, не пропускали торпеды. То есть можно сделать такое ограждение моста со стороны Чёрного моря, оставив узкий проход под главной аркой, чтобы обычные гражданские суда могли проходить там в дневное время. Всё остальное время пролив полностью закрывается намертво, что называется, этой сетью. Это специальные бочки, к которым крепятся сети. На день буксир сети открывает, на ночь закрывает. Это в дополнение к той системе, которая должна действовать с точки зрения усиления количества радиолокационных средств, малых кораблей либо фрегатов, которые должны непосредственно следить за морской гладью, контролировать появление подобного рода беспилотников», – заключил Кнутов.

Добавим, что в случае перекрытия Керченского пролива значительно сократится популяция черноморских дельфинов, которые мигрируют из Черного в Азовское море для подкормки и выведения молодняка.