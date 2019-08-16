Эксперт объяснил, как Портнов стал грозой Порошенко

16.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Уголовные дела в отношении экс-президента Петра Порошенко и его окружения не могли быть инициированы без одобрения нового главы государства Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, адвокату Андрею Портнову, который является автором исков против Порошенко, «дали добро» сверху.

«Мы видим деморализацию противников, мы видим 12 уголовных производств на Петра Порошенко. Да, этим занимается Андрей Портнов, не покладая рук.

Но, если бы была высочайшая команда все это дело саботировать, то этих 12 производств не было бы. А Портнову, просто по формальным признакам, отказывали. Даже, если бы какие-то производства заводили, то их бы никто не расследовал. Не вызывали бы на допросы Порошенко, людей из его окружения и так далее», – заметил Белашко.

При этом, политолог также не исключил, что масса дел была возбуждена также по инициативе силовиков, которые давно имели необходимые «папки», но достали их с полок, чтобы выслужиться перед новой властью.

«Есть люди, которые застряли «между властями», как говорится. Это силовики, следователи, прокуроры, судьи, которые назначались при прошлой власти и верно ей служили, но теперь они хотят сохранить свои хлебные должности и также служить новой власти.

И, соответственно, все дела, которые складывали в ящики столов разных, сейчас эти дела достают и пускают их в ход.

Причем, кто-то, руководствуясь чувством долга и профессионализма, а кто-то из-за какого-то профессионального интереса, азарта», – заключил эксперт.

Белашко также анонсирует грядущие судебные преследования региональных «князьков» перед местными выборами в стране: «Вся эта возня отвечает запросам общества. Украинское общество жаждет посадок, реальных приговоров, тюремных сроков для всех деятелей и прошлой, и позапрошлой, и нынешней власти…

Я думаю, что и на местных выборах эта ситуация проявится – и этих старых, крепких хозяйственников будут выносить, несмотря на их реальные и мнимые достижения».