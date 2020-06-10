10.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Украина
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Эксперт объяснил, как Зеленский обманывает народ законом о референдуме


Украинская власть никогда не отдаст в руки народа такой инструмент для решения важных вопросов, как референдум, например, в вопросе о заключении нового меморандума с МВФ.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже выносили этот вопрос. Социология показывает, что 70% украинцев против сотрудничества с МВФ. Какой угодно новый меморандум с МВФ, даже самый классный, будет негативно восприниматься обществом, будет бить по рейтингам», – сказал Руслан Бортник.

Закон о референдуме – это просто пиар-ход. Власть делает вид, что готова прислушиваться к мнению народа.

«Власть нам с вами не настолько доверяет, чтобы позволить нам принимать какие-то решения в этом государстве. Есть вопрос интересов. Законопроект выписан неплохо юридически. Но есть же интересы.

Власть хочет «поставить галочку», что референдум у нас уже есть. Но не хочет, чтобы этот механизм референдума стал инструментом в руках общества для решения наших с вами проблем.

Власть сама хочет этот инструмент. Тут конфликт интересов. Они хотят «поставить галочку» и дальше управлять обществом. А мы хотим получить инструмент и изменять жизнь, общество и государство к лучшему», – сказал Руслан Бортник.

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