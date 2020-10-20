Эксперт объяснил, когда Баку и Ереван согласятся на ввод миротворцев

20.10.2020, Москва, Олег Кравцов

И руководство Армении, и Азербайджана считает, что переговоры о мире противоположная сторона использует как передышку в боях за Нагорный Карабах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов.

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«Пока и у Еревана, и у Баку слишком сильно недоверие к действиям второй стороны, когда один считает, что другой использует переговоры как передышку для перевооружения или затягивает диалог, а сам продолжает бои, чтобы занять более выгодные позиции», – сказал Денисов.

В свою очередь замдиректор института СНГ Владимир Евсеев считает, что до стабилизации фронта на юге, где Азербайджан ведет успешное наступление, любые предложения по перемирию будут срываться.

«После стабилизации и на юге скорее всего стороны будут готовы идти на переговоры и уже реальное перемирие. Пока речь идет о возвращении Баку пяти районов из «зоны безопасности Карабаха». В ответ Ереван потребует признать статус Нагорно-Карабахской Республики, однако вряд ли Азербайджан на это пойдет. Но определенный шаг навстречу стороны всё же сделают», – полагает Евсеев.

Он добавил, что после стабилизации линий фронта на северо-востоке и юге Баку и Еревану будет легче согласиться на ввод в регион наблюдателей и миротворцев.