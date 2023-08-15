Эксперт объяснил, когда Лукашенко введет войска на Западную Украину

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Белоруссия может ввести войска на территорию Западной Украины по обращению любого галичанского сельсовета, даже если он соберется на территории Минска.

Об этом в эфире рутуб-канала «Геостратегия» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это должен быть коллегиальный орган, например, сельский совет. Причем, не обязательно, чтобы этот коллегиальный орган располагался непосредственно на территории Галиции. Он может оказаться уже прямо в Минске. Прямо в соседнем здании. И на камеру попросить защитить ридну нэньку. Кто мешает?», – сказал Школьников.

Он отметил, что для России Галичина – токсичная территория, отравляющая всю Украину, но у стремящейся захватить «сходни кресы» Польши – нет для этого сил, хотя она бы и хотела дойти до Днепра.

«Западная Украина нам в текущем виде нужна – как собаке пятая лапа. От нее проблем много больше, но и просто так отдавать ее никто не собирается, поскольку это ресурс, за который нужно и можно торговаться, и повод для дальнейших ударов и действий», – отметил Школьников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в июле на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что готов помочь населению Западной Украины в случае, если оно выступит против захвата своего региона Польшей.