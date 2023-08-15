Эксперт объяснил, когда Лукашенко введет войска на Западную Украину

Елена Острякова .  
15.08.2023 16:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Западная Украина, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Белоруссия может ввести войска на территорию Западной Украины по обращению любого галичанского сельсовета, даже если он соберется на территории Минска.

Об этом в эфире рутуб-канала «Геостратегия» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия может ввести войска на территорию Западной Украины по обращению любого галичанского сельсовета, даже...

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«Это должен быть коллегиальный орган, например, сельский совет. Причем, не обязательно, чтобы этот коллегиальный орган располагался непосредственно на территории Галиции. Он может оказаться уже прямо в Минске. Прямо в соседнем здании. И на камеру попросить защитить ридну нэньку. Кто мешает?», – сказал Школьников.

Он отметил, что для России Галичина – токсичная территория, отравляющая всю Украину, но у стремящейся захватить «сходни кресы» Польши – нет для этого сил, хотя она бы и хотела дойти до Днепра.

«Западная Украина нам в текущем виде нужна – как собаке пятая лапа. От нее проблем много больше, но и просто так отдавать ее никто не собирается, поскольку это ресурс, за который нужно и можно торговаться, и повод для дальнейших ударов и действий», – отметил Школьников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в июле на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что готов помочь населению Западной Украины в случае, если оно выступит против захвата своего региона Польшей.

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