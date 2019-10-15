Эксперт объяснил, откуда у Зеленского пресмыкательство перед нацистами

15.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский по традиции своих предшественников решил, что можно забыть о своих предвыборных обещаниях..

Об этом в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил историк и политолог Владимир Корнилов, объясняя пресмыкательство Зеленского перед праворадикалами

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«Дело даже не в этой кучке и в том, что они властвуют на улице, не в том, что они диктуют полностью повестку дня тех же СМИ, они же повестку ваших чиновников диктуют. Институт Национальной памяти проводит массу акций в разных городах по Бандере, финансирование продолжается и увеличивается, власть еврея Зеленского абсолютно от этого не открещивается. А на прошлой неделе Зеленский с лидерами этой кучки не встречался? Почему-то не с запрещёнными коммунистами он встречался, а с представителями как-бы запрещённой на Украине идеологии нацизма», – заявил эксперт.

«Год назад, когда показывали «Сокиру Перуна», эти кадры со свастикой, нам украинские коллеги говорили, что конечно расследуют, виновные будут наказаны – понятное дело, не наказан никто! Но почему-то за георгиевскую ленточку наказывают, а за свастику – нет. А теперь правительство выделяет деньги на концерт.

Причём, ладно бы Гончарук пришёл, думал, что ветеранов чествовать – там афиши везде висели «Сокира Перуна» с этим неонацистским символом. Он не знал, когда заходил, он, увидев их, не встал не вышел, он вышел на сцену и заявил, что «вы крутые». И нам будут говорить, что власть тут не при чём?» – добавил Корнилов.

Он подчеркнул, что у Зеленского, испугавшись нацистской толпы, полностью забыли, что было обещано 73 процентам своих избирателей. При этом эксперт напомнил, что Пётр Порошенко, которого так же на ещё майдане освистывали нацики, тоже пришёл в кресло президента на антивоенных лозунгах.

«Да и Януковича можно вспомнить, которого избрал Юго-Восток Украины. Он решил, что этот Богом данный электорат никуда не денется, и пошёл заигрывать с бандеровцами, Анна Герман начала рассказывать, кто такой Бандера. Мы всё это проходили», – добавил политолог.

«Вы видели, под каким флагом сегодня Зеленский на фронте выступал перед военными? Там было несколько, но в первую очередь чёрно-красный бандеровский флаг. Вот вам и еврей Зеленский, вот вам и стремление к миру.

Конечно, мы в Донбассе это видим, конечно, дончане понимают, что там происходит. И, видя всю эту вакханалию на улицах, все эти файера, факельные шествия, в Донбассе одна мысль: слава Богу, что мы не там», – подытожил Корнилов.