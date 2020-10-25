Эксперт объяснил парадокс: Почему среди новых вождей украинского нацизма нет галичан

25.10.2020, Москва, Максим Карпенко, Сергей Рулёв

Основной костяк неонацистского корпуса «Азов» и его структурных подразделения составляют, как ни странно, выходцы из юго-востока Украины. Об этом на презентации своей книги «Черное солнце Украины» в Москве заявил российский политолог Алексей Кочетков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт объяснил парадоксальную ситуацию, когда в украинском нацистском движении первые роли уже не играют галичане.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Электоральная сила или слабость – это вопрос довольно шаткий. С одной стороны, те же либералы, которые у нас топят за нацистов, они говорят: «Где вы видели, вон, «Правый сектор» полтора процента набрал». А в то же время посмотришь, сколько депутатов-нацистов было во всех партиях, которые представлены в Верховной раде – огромное количество. Главное, что они создают дискурс, формируют уже исторический нарратив, который навязывают населению Украины, молодому поколению.

Что касается (географии) – это восток, безусловно, восток. Это Харьков, Днепропетровск, Николаев. Конечно, про Одессу этого нельзя сказать. Тем не менее, эти регионы, Кривой Рог, – мне кажется, оттуда они больше всего черпают людей, которые пассионарии, которые готовы за идею биться до последнего.

Потому что галичане за идею, вы сами понимаете – тех, которые бились за идею, НКВД вовремя обезвредило, а новые уже не хотят биться за идею, как говорят их соседи, у которых они теперь мандарины или что они там у них собирают на полях. Клубнику», – заявил Кочетков.

При этом, опасность неонацистов, по его мнению, в том, что они могут захватить власть не за счет выборов, а за счет слабости государственных институтов: «Насчет электоральной силы я не уверен, поэтому они и заявляют, что с помощью выборов настоящие революционеры не выигрывают. «Рано или поздно мы доведем ситуацию до такого хаоса, когда власть будет валяться у нас под ногами, и тогда мы ее просто возьмем, и никого не будем спрашивать». Собственно, на это, мне кажется, у «Национального корпуса» и расчет», – прогнозирует Кочетков.