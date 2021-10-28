Эксперт объяснил, почему «Байрактар» опасен для ЛДНР

28.10.2021 11:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Турецкий БПЛА «Байрактар», примененный ВСУ в Донбассе, не представляет угрозы для российской ПВО, но эффективен в локальных конфликтах конфликтах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил военный эксперт Владимир Карнозов.

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По его словам, применение Bayraktar TB2 в политической ситуации, царящей в Украине, было лишь вопросом времени.

Он также отмечает, что Bayraktar TB2 – современное и эффективное средство в военных конфликтах средней интенсивности для стран, не обладающих своей авиацией.

«Это современная машина. У нее очень хорошее соотношение полезной нагрузки к массе аппарата. Для высокотехнологичных армий Bayraktar TB2 не противник: российские, американские или израильские ПВО его собьют. Но в локальных конфликтах это серьезное оружие. Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе, Ливия и Сирия это прекрасно показали. Важно и другое: Анкара продала Киеву не просто «железку», но и методику применения и обучила украинских военных ее использовать», – добавил Карнозов.

Беспилотники Bayraktar TB2 несут до четырех управляемых противотанковых ракет UMTAS с лазерным наведением или корректируемых планирующих высокоточных авиабомб Roketsan MAM-C, MAM-L. Беспилотник может находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км. Первую партию из шести дронов и трех станций управления ВСУ Украины получили в 2019 году. Контракт оценивался в 69 млн долл. В сентябре 2021 года Украина и Турция заключили контракт на поставку еще 48 дронов.