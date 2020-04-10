Эксперт объяснил, почему ЕС оказался бессилен перед лицом пандемии

10.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Центральные органы и наднациональные организации Европейского Союза оказались не готовы к таким чрезвычайным ситуациям, как пандемия коронавируса, из-за многочисленных противоречий и разногласий между европейскими странами.

Об этом в эфире телеканала «АРТ» заявил эксперт-международник Святослав Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Центральные органы ЕС не смогли оперативно отреагировать на пандемию, потому что к началу этой эпидемии общеевропейские структуры уже подошли к состоянию обострившихся противоречий.

Что имеется ввиду? В связи с Брекситом сократилась располагаемая сумма в бюджете ЕС. Взносы Великобритании были порядка 16,5 миллиардов евро. Соответственно, было необходимо эти выпадающие доходы определённым образом возместить.

И здесь уже где-то с конца 2018 – начала 2019 года, когда началось обсуждение семилетней финансовой рамки ЕС, начались проблемы. Франция хотела больше инвестиций в армию, Германия хотела больше европейских денег на экологию, а восточноевропейские государства хотели больше на политику выравнивания и сплочения.

Эти противоречия блокировали совместные действия, ведь эта большая бюджетная рамка до сих пор не принята.

Соответственно, европейские структуры, работающие по принципу консенсуса, когда необходимо достичь согласия всех, традиционно в этом запаздывают», – резюмировал эксперт.