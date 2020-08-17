17.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Беспорядки, Оппозиция
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Эксперт объяснил, почему Майдан пока не разбивает палатки в центре Минска


События в Белоруссии продолжают развиваться по сценарию Майдана, однако кукловоды переворота считают, что время для появления палаточного городка в центре Минска еще не наступило.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил украинский политолог Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива»

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«Протесты в Минске в общем идут по сценарию Майдана, хотя ситуация там другая, – палатки, их установка пока что не актуальны. Насколько я понимаю, та вспышка активности, которая была, связана с тем, что проверяли, будут ли силовики работать против режима. Силовики работали. Теперь идет компрометация и ослабление силовиков, вскрытие «консерв» в элите, которых американцы обычно закладывают заранее, т.е. представителей элиты, которые готовы переметнуться.

Тактику изменили, палатки пока ставить не будут, в этом нет необходимости. Но все идет по их сценарию  – Лукашенко вроде бы взял инициативу в первые три дня, но потом, поскольку он несвободен в своих решениях, он пошел на смягчение позиции.

Это была ошибка. Он фактически начал разыгрывать дебют Януковича, который пошел на переговоры, и их, с одной стороны, вели представители оппозиции, с другой – они же расставляли снайперов и засылали боевиков.

Поэтому нельзя сказать, что если палаток сейчас нет, то все идет по другому сценарию. Майдан там развивается, но в других формах», – сказал эксперт.


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