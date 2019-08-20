20.08.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, США, Франция
Просмотров:

Эксперт объяснил, почему Макрон разрывается между США и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным высказывался за восстановление отношений с Россией, но в то же время критиковал ее внутреннюю политику.

Эта двойственная позиция объясняется зависимостью Франции от США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

«У Макрона двойственная позиция. С одной стороны, есть общая политика Запада, которая рассматривает Россию как геополитического противника и старается ее ослабить доступными средствами.

С другой стороны, есть раскол внутри самого запада.

Растет напряжение внутри западного блока между ядром ЕС (Франция и Германия) и США.

И есть понимание, что с Россией все-таки необходимо договариваться и по экономическим, и по многим другим соображениям.

И Макрон разрывается между этими двумя позициями – противостоянием с Россией и попытками ее ослабления и необходимостью нахождения диалога с ней.

Поэтому он делает такие неоднозначные высказывания», – заключил Филиндаш.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть