Эксперт объяснил, почему Макрон разрывается между США и Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным высказывался за восстановление отношений с Россией, но в то же время критиковал ее внутреннюю политику.
Эта двойственная позиция объясняется зависимостью Франции от США.
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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.
«У Макрона двойственная позиция. С одной стороны, есть общая политика Запада, которая рассматривает Россию как геополитического противника и старается ее ослабить доступными средствами.
С другой стороны, есть раскол внутри самого запада.
Растет напряжение внутри западного блока между ядром ЕС (Франция и Германия) и США.
И есть понимание, что с Россией все-таки необходимо договариваться и по экономическим, и по многим другим соображениям.
И Макрон разрывается между этими двумя позициями – противостоянием с Россией и попытками ее ослабления и необходимостью нахождения диалога с ней.
Поэтому он делает такие неоднозначные высказывания», – заключил Филиндаш.
Спасибо!
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