Эксперт объяснил, почему Макрон разрывается между США и Россией

20.08.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным высказывался за восстановление отношений с Россией, но в то же время критиковал ее внутреннюю политику.

Эта двойственная позиция объясняется зависимостью Франции от США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

«У Макрона двойственная позиция. С одной стороны, есть общая политика Запада, которая рассматривает Россию как геополитического противника и старается ее ослабить доступными средствами.

С другой стороны, есть раскол внутри самого запада.

Растет напряжение внутри западного блока между ядром ЕС (Франция и Германия) и США.

И есть понимание, что с Россией все-таки необходимо договариваться и по экономическим, и по многим другим соображениям.

И Макрон разрывается между этими двумя позициями – противостоянием с Россией и попытками ее ослабления и необходимостью нахождения диалога с ней.

Поэтому он делает такие неоднозначные высказывания», – заключил Филиндаш.