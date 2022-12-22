Эксперт объяснил, почему не удается зачистить Россию от либералов во власти

22.12.2022  14:52 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Либералы, Политика, Россия


Зачистка России от либералов во власти пока невозможна, потому что это приведет к открытию второго фронта в тылу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Казакова, эти люди обладают большим чиновничьим и финансовым ресурсом и способны совершить даже госпереворот.

«Если начать делать это в тотальном режиме, то это второй фронт. Я напомню, что тех людей, которые являются представителями либеральной властной группировки, а это сотни тысяч, если не пара-тройка миллионов человек по всей стране, у них есть возможность в короткий срок, обладая все еще полномочиями, например, пока подпись не была дезавуирована, нанести нашей экономике и нашему тылу такой значительный ущерб, на который никто идти не готов.

В этом смысле это реальный второй фронт, то есть, они могут устроить не саботаж, а открытое сопротивление вплоть до попыток смещения верховной власти и государственного переворота, или устроить в стране локальный бунт, беспорядки и так далее. Вы понимаете, у них гораздо больше возможностей, чем у навальнят и прочей шпаны», – заявил Казаков.

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