Эксперт объяснил, почему поляки сообщают о массовых сдачах ВСУшников в плен

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Поляки не любят Россию, однако не против и уколоть Украину. Поэтому информации польских СМИ не в пользу Киева вполне можно доверять.

Об этом в эфире радио «КП» заявил старший научный сотрудник академии военных наук Владимир Прохватилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радиоведущий затронул тему публикаций польской прессы с сообщениями о том, что солдаты ВСУ массово сдаются в плен при первой же возможности.

«Весьма неожиданно, я думал, что они перестали сдаваться в плен где-то три месяца назад. До этого были массовые сдачи, потом информация поутихла. А тут вдруг польская пресса об этом пишет», – отметил ведущий.

«Поляки ведут себя рационально. Они недавно говорили – откажемся от русской нефти, а сейчас «Транснефть» сообщает, что поставляется. И у Польши сейчас возникли «серьёзные тёрки» с Германией. Возможно, синергия этих моментов, а Германия, на мой взгляд, самый основной поставщик среди европейцев вооружений и военной техники для ВСУ. Очевидны и определённые перемены на фронтах СВО. И поляки решили как-то получить свою долю профита из этого. Что им надо? Трудно сказать. Достоверна ли эта новость (о пленных – ред.)? Вы знаете, если поляки сообщают, а они вообще по всей своей истории не сильно симпатизируют России, значит этому можно верить. Как говорят британские учёные, highly likely», – ответил эксперт.

«Если поляки говорят что-то такое, что позитивно в отношении России, а поляки не любят Россию, значит это плюс к рейтингу доверия. А то, что поляки всегда рады сказать что-то негативное про украинцев, вспоминая ту же «Волынскую резню», это ещё один плюс», – добавил Прохватилов.