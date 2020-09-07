Эксперт объяснил, почему присоединение РБ к РФ выгодно белорусам, но не Москве

07.09.2020, Москва, Владимир Гладков

После вхождения Белоруссии в состав России Москве придётся не только тратить огромные средства на модернизацию белорусских заводов, но и обеспечивать работой огромное количество людей, что крайне невыгодно для экономики РФ.

На это в эфире YouTube-канала «PolitWera» обратил внимание военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Техническое перевооружение и переоснащение заводов (в Белоруссии – прим. ред.) стремительно становится проблемой России. Причём Лукашенко загнал ситуацию в такую жопу, что сейчас непонятно, как эти заводы реформировать, потому что в любом случае современное производство – это сокращение персонала.

Мне сейчас рассказывают про промышленные гиганты прошлого и говорят: «А где эти промышленные гиганты?». Человеку очень сложно объяснить, что там, где какие-нибудь 50 лет назад работали десять тысяч человек, сейчас будут работать тысяча, если не меньше. Потому что внедрение всех этих методик – это, в том числе, и сокращение производства.

То есть, нам надо думать, куда девать высвобождаемую рабочую силу, а мы ещё не все эти моменты у себя в России отрегулировали», – отметил он.

Он подчеркнул, что одним из выходов может быть «программа малых городов» – принудительно ставить заводы там, где живут люди, но работать им негде. Поэтому для Москвы гораздо привлекательнее иметь контроль над Белоруссией, не принимая её в состав своей страны.

«И этот весь большой, огромный комплекс проблем бухнется в российский бюджет (если Белоруссия войдёт в состав России – прим. ред.) Кремлю это всё – меньше всего на свете надо.

И моя позиция насчёт того, что Белоруссия должна быть в составе России, в чём-то даже антироссийская. Потому что эта позиция хороша с точки зрения самих белорусов, они тогда будут максимально защищены от всех этих негараздов.

Вот в чём вопрос. А Кремлю это совершенно не надо, и если контроль будет осуществляться другими способами – пускай осуществляется», – резюмировал эксперт.