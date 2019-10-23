Эксперт объяснил, почему Сербия до сих пор не член ОДКБ

23.10.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия уже была бы членом ЕАЭС и ОДКБ, если бы это зависело только от воли президента страны Александра Вучича.

Об этом на портале «Балканист» пишет его главный редактор политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел особо выделить Александра Вучича как человека, преданного России.

Мне кажется, будь его воля, Сербия уже давно была бы членом Евразийского экономического союза, ОДКБ и всех прочих российских международных структур.

Но он прекрасно понимает: нельзя быть больше русскими, чем сами русские!», – написал Бондаренко.

По его мнению, Вучич проводит политику равноудаленности «от мировых полюсов» из-за отсутствия внятной балканской стратегии у России.

«Он — первый человек после Тито, у которого это, пусть и не сразу, но получается. При этом (какой ужас!) происходит централизация власти и СМИ, главным спонсором которых впервые за 30 лет становятся не олигархи и западные фонды, а сербское государство.

Так что, если угодно, Вучич – это сербский Путин, борющийся с гидрой Ходорковского, чеченских (албанских) сепаратистов и оппозицией в лице Касьянова (Джиласа)», – отмечает Бодаренко.

Он напоминает, что в 1999 году Народная Скупщина Югославии приняла обращение в адрес Союзного государства России и Белоруссии с просьбой о присоединении.

«И что было дальше, вы помните? Невозможно навязаться России в главные мировые союзники, особенно если Москве это не особо нужно.

«А, что там, Балканы? Подождите своей очереди» — с такой стратегией присутствия в регионе каши не сваришь. А стратегия ой как нужна!», – заключает эксперт.