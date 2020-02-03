Эксперт объяснил, почему США не спасут Лукашенко от экономического краха

03.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Обещанные госсекретарем США Майклом Помпео во время визита в Минск поставки американской нефти не помогут Александру Лукашенко, которому нужно дешевое российское сырье, чтобы затем зарабатывать на его перепродаже.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил старший научный сотрудник Института экономической политики им. Егора Гайдара Сергей Жаворонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединенные Штаты готовы поставлять нефть по рыночным ценам, а ему это абсолютно незачем», – сказал Жаворонков.

Как поясняет издание, «получая нефть из РФ без экспортной пошлины (в размере примерно $70-80 за тонну или $10 за баррель), примерно на треть ниже мировых цен, Белоруссия ее затем очень выгодно реэкспортирует и в итоге делает маржу в размере где-то 10-15% своего ежегодного бюджета. Правда, к 2024 году эта «малина» должна закончиться в связи с постепенным обнулением Москвой экспортных пошлин в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли».

«Понятно, что сырье из США никуда перепродать не удастся, поскольку Вашингтон может его поставлять напрямую в любую точку планеты. Если же рассуждать о возможности использования американской нефти для белорусских НПЗ, то вопрос непростой: нефтеперерабатывающие заводы приспособлены лишь к определенным сортам. В любом случае, это имеет смысл лишь с точки зрения изготовления нефтепродуктов для внутреннего потребления в Белоруссии, а не для реэкспорта», – пишет «МК».

Ранее Лукашенко заявил, что не откажется от части суверенитета Белоруссии в пользу интеграции с Россией в рамках Союзного государства в обмен на дешевые энергоносители.