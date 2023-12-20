Эксперт объяснил, почему СВО является первым конфликтом нового типа

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Применение беспилотников и средств радиоэлекронной борьбы (РЭБ) делает СВО первым конфликтом нового типа.

Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил военный эксперт Михаил Ходоренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Если раньше – как предполагался прорыв сильно укрепленных полос обороны противника… Сосредотачивалась группировка артиллерии, других средств огневого поражения. На огневые позиции выкладывалось несколько боекомплектов снарядов и мин. Планировалась огневая подготовка атаки, огневая поддержка. А сейчас какое-то сосредоточение сил на участках прорыва становится невозможным, поскольку противник в непрерывном режиме осуществляет наблюдение не просто за полем боя, а за всей прифронтовой полосой. Очень трудно сосредоточить артиллерию, подвести запасы материальных средств, поскольку они сразу оказываются под ударами РСЗО большой дальности или тактических ракетных комплексов», – сказал Ходаренок.

Он полагает, что НАТО не готова к такой войне.

«Все их советы, которые они давали украинским генералам, оказались не отвечающими требованиям времени. Мы, конечно не присутствовали на этих служебных совещаниях и можем только предполагать, но мне кажется, в основном американцы толкали украинцев на различные авантюры. Чтобы сейчас осуществить какие-то прорывы оперативного масштаба, как предполагалось раньше, продвинуться на 15-20 километров, а потом перейти к решительному преследованию противника, нужно действовать исключительно по-новому», – отметил Ходаренок.

По его словам, прежде, чем достигнуть господства в воздухе, нужно выиграть битву в эфире.

«Нужно выиграть битву в эфире – применением средств РЭБ, таким образом, дезорганизовать системы управления противника, чтобы сделать невозможной дачу указаний по управлению войсками на поле боя. Только тогда можно будет говорить о господстве в воздухе, без которого невозможны наступательные операции», – заключил Ходаренок.