Эксперт объяснил, почему украинская промышленность уже не восстановится

Вадим Москаленко.  
12.01.2024 09:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Кризис, Украина, Экономика


Украина не сможет восстановить свою промышленность, потому что техническое образование в стране полностью разрушено, а необходимости его восстановления находящиеся у власти люди даже не понимают.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил киевский финансовый аналитик и экономист, в прошлом советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет восстановить свою промышленность, потому что техническое образование в стране полностью разрушено,...

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«Нужна промышленная политика и возрождение сложной промышленности. Нужно начинать с базового, то есть с технологического образования. У нас утрачены компетенции и навыки, у нас на рынке труда токаря сложно найти высокой квалификации.

У нас профессиональное и техническое образование полностью разрушено. Когда я об этом пишу, сразу приходят сторонники уничтожения промышленного потенциала, и возмущаются: «Вы что, хотите возродить советские ПТУ?» Забывая о том, что и на Западе, в США и Британии, есть учебные технические центры, которые функционируют под патронатом крупных промышленных компаний», – сказал экономист.

«У нас вся эта система разрушена, и нужно всё делать с нуля. Но вместо это у нас всё подменяется лозунгами: количество, «даёшь миллион дронов», ещё что-то. Забывая о том, что миллион дронов – это четыре миллиона моторчиков, десятки миллионов комплектующих, которые нужно где-то взять.

Но у нас в основном всё делается ради медийного эффекта. Системной основы для развития ВПК у нас, к сожалению, нет», – добавил аналитик.

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