Эксперт объяснил, почему в Европе варварски стирают память о советском солдате

10.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Уничтожая памятники советским освободителям, европейцы пытаются стереть свою память, чтобы вновь увидеть в себе сверхчеловека.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не верю в то, что это решение принял человек в каком-то районе Праги (демонтаж памятника маршалу Коневу – ред.) – заявил в ходе дискуссии российский режиссёр Карен Шахназаров. – Те, кто немного знает чехов, это вообще не в их ментальности. Вообще, чехи своеобразный народ, они очень прагматичны, и в принципе я не думаю, что они сами решились на такое действие, тем более какой-то чиновник».

«Я думаю, что это была какая-то команда, и скорее всего она была извне. Во-первых, в Чехии полно людей, которые против этого, и в целом чехи хорошо относятся и к России, и к русским, и уж тем более им, которые получают огромные преференции от русского туризма, абсолютно не надо раздражать. Поэтому я абсолютно убеждён, что за этим событием стоит кто-то весьма влиятельный вне Чехии», – добавил Шахназаров.

Политолог Дмитрий Куликов более резко прокомментировал тенденцию европейцев к уничтожению памяти Победы.

«Когда к нам пришла объединённая Европа сверхлюдей и рассчитывала, что она 7 ноября будет свой парад победы проводить на Красной площади, вдруг выяснилось, что они не смогли ничего сделать. Даже в Бресте это выяснилось, не говоря уже о Ленинграде, Москве и Сталинграде. И выяснилось, что нет никакого сверхчеловека.

А вот эти, которых они называли расово неполноценными – славяне, кавказцы, казахи, башкиры, те, кого они буквально считали генетическим мусором, их уничтожили. И вот этого они простить не могут.

Потом, через 50 лет появился новый сверхчеловек, он там за океаном любит рассказывать о своей исключительности, и они все выстроились в новую пищевую цепочку под этого сверхчеловека», – считает эксперт.

«А память они стирают не нашу, они свою стирают память, убирают памятник Коневу, чтобы не знали, чтобы опять поверили, что они сверхлюди, а мы с вами – генетический мусор. Потому что памятник Коневу, памятник нашему солдату в Берлине – это то, что им указывает: вы никакие не сверхлюди. Они это хотят убрать из своей памяти, чтобы повторить опять», – пояснил Куликов.