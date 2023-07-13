 

Эксперт объяснил, почему выгоднее отказаться от зерновой сделки

Владимир Гладков .  
13.07.2023 18:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Турция, Украина, Экономика


Продолжение зерновой сделки выгодно исключительно группе западных компаний, в то время, как и России, и голодающим странам полезнее выстраивать альтернативные логистические цепочки.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил крымский политолог Владимир Джаралла, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжение зерновой сделки выгодно исключительно группе западных компаний, в то время, как и России,...

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В студии поинтересовались, как дальше Запад будет аргументировать необходимость продления зерновой сделки, и насколько она нужна России.

«Аргументы будут теми же, что и в прошлый раз – угроза продовольственной безопасности в мире, угроза голода, и тому подобное. Как мы знаем, эти аргументы являются абсолютно надуманными и пустыми, потому что единственный, кому нужна эта сделка – это западные компании, которые являются монополистами в мировой торговле продовольствием», – сказал Джаралла.

Эксперт подчеркнул, что отказ от зерновой сделки подстегнёт развитие в России сразу нескольких отраслей по развитию международной логистики.

«Благодаря тому, что мы отказываемся от этой сделки, у нас появляются возможности делать это самостоятельно. Есть проблемы в логистике, то есть в необходимости собственного флота, но это стимул для развития.

Ни один из аргументов, которые могут быть приведены в пользу России, не может быть признан нормальным по одной простой причине – все обязательства перед Россией, все её интересы были проигнорированы. То есть, Россия не получила ни снятие санкций с Россельхозбанка, ни освобождения запрета для сухогрузов и других судов для перевозки удобрений и продовольствия, и целый ряд других условий, всё было проигнорировано. Этот факт невозможно проигнорировать», – отметил он.

«Кроме того, не забудьте, что эта сделка является крайне непопулярной и в самом российском обществе. Пусть она и была принята по ложным мотивам, общество относится к ней отрицательно, именно потому, что нас всё время обманывают. Поэтому её продолжение является негативным фактором и внутренней политике», – добавил эксперт.

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