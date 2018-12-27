Эксперт обьяснил, почему вырос рейтинг губернатора Иркутской области

27.12.2018, Москва, Семен Дорошенко

Рейтинг более чем 30 российских губернаторов снизился за последние полгода, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Среди лидеров падения рейтинга — главы Ингушетии, Севастополя, Ульяновской области. В десятку губернаторов-лидеров, работу которых за последние полгода граждане стали оценивать выше, вошли следующие главы регионов: Станислав Воскресенский (Ивановская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Сергей Левченко (Иркутская область), Мурат Кумпилов (Адыгея), Михаил Ведерников (Псковская область), Андрей Клычков (Орловская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Собянин (Москва), Александр Богомаз (Брянская область) и Александр Бурков (Омская область).

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Ситуацию «Национальному Эксперту» прокомментировал главный редактор ИД «Новая Бурятия» Тимур Дугаржапов.

“Сергей Левченко — это руководитель советской школы, из «красных директоров». Он стал губернатором Иркутской области после того, как между крупным бизнесом и губернатором Сергеем Ерощенко очень сильно испортились отношения. Фактически победа Левченко во втором туре 2015 года ознаменовала настоящее «восстание» бизнеса против Ерощенко. Левченко извлек урок из противостояния Ерощенко и бизнеса, поэтому создает для бизнесменов нормальные условия существования. Кроме этого, он много занимается бюджетной и социальной сферой. Оперативно реагирует на кризисные явления. Конечно, у него существует определенная оппозиция, которая постоянно его пощипывает, однако, в целом, он устраивает своей манерой руководства и население, и промышленников, и основные политические группы. Тем более, что основные экономические показатели у Иркутской области вполне приличные. Также надо отметить, что в области, помимо традиционных отраслей хозяйства — лесохимия, нефтепереработки, машиностроения, авиапроизводства, возникли и новые — нефте- и газодобыча. Развивается туризм”, – отметил эксперт.