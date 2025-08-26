Эксперт объяснил, при каких потерях падёт украинская армия
Потери украинской армии могут достигать миллиона человек – это почти тот максимум, который они способны выдержать. Если к ним добавится еще 200 тысяч – ВСУ сломаются.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил автор тг-канала «Шепот Фронта» Руслан Татаринов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я насчитал 650 тысяч некрологов о смертях солдат ВСУ. Я постоянно общаюсь с той стороной, они все говорят, что у них уже выбито около миллиона мужчин. Не говорим о том, что у них и гражданских умирает примерно в год больше 400 тысяч.
Для такой страны, на 20 миллионов всего населения, это очень много. То есть там кладбища растут в геометрической прогрессии», – сказал Татаринов.
«И это ещё не всех они вытаскивают [с поля боя], там тоже хватает ещё трупов. Я так думаю, что у них где-то до миллиона потери есть. Это, в том числе, и санитарные потери, и зафиксированные по некрологам.
Были бы потери миллион семьсот – они бы уже пали. Критическая отметка, при которой они уже не смогут восполнять потери – под миллион двести, после чего широко пойдёт движение уже к Днепру», – подытожил он.
