Эксперт объяснил, при каких потерях падёт украинская армия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Потери украинской армии могут достигать миллиона человек – это почти тот максимум, который они способны выдержать. Если к ним добавится еще 200 тысяч – ВСУ сломаются.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил автор тг-канала «Шепот Фронта» Руслан Татаринов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я насчитал 650 тысяч некрологов о смертях солдат ВСУ. Я постоянно общаюсь с той стороной, они все говорят, что у них уже выбито около миллиона мужчин. Не говорим о том, что у них и гражданских умирает примерно в год больше 400 тысяч. Для такой страны, на 20 миллионов всего населения, это очень много. То есть там кладбища растут в геометрической прогрессии», – сказал Татаринов.