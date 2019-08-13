Эксперт объяснил рост недоверия к ЕС среди сербской молодёжи

13.08.2019, Москва, Елена Острякова

Число молодых сербов, которые считают, что после вступления в Евросоюз жизнь в стране ухудшится, выросло с 17% в 2017 году до 23% в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Молодежной организацией Сербии, которые сегодня публикует ТАСС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Большинство респондентов (33%) указали, что Сербии в ее внешней политике надо опираться на Россию, 21% – на ЕС, 5% – на США. В 2017 году за сотрудничество с РФ высказались 16% молодых сербов, а в 2018 году – 27%.

В 2017 году против вступления в ЕС выступали 32%, в 2019 году – 39,8%. Число сторонников евроинтеграции за последний год уменьшилось с 42% в 2017 году до 38% в 2019-м.

Такие результаты объясняются тем, что сербская молодежь уже в массе своей Европу освоила, заявил «ПолитНавигатору» политолог Олег Бондаренко.

«Если ты побывал там, то ты видел, в каком качестве Сербия нужна Европе: в качестве официантов, разносчиков пиццы, уборщиков, охранников, водителей такси и общественного транспорта. Но если ты талантлив и хочешь большего, тебя просто не пустят, потому что дальше социальный лифт работает только для своих. А с Россией связаны совсем другие ожидания — ожидания равноправных отношений», – сказал Бондаренко.

Он прогнозирует, что тенденция разочарования в Евросоюзе будет расти.

«Европейский путь для Сербии, кто бы что ни говорил, бесперспективный. Сербия не станет частью Европейского Союза в обозримом будущем, потому что к сербам в Старом Свете относятся довольно настороженно, видя в них «пятую колонну» России.

В отличие от хорватов сербы представляют другую христианскую конфессию. И в общем-то они довольно неуживчивые. А Россия — это огромный потенциал для сотрудничества и развития», – резюмировал эксперт.