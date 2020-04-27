Эксперт объяснил суть аферы с украинской землей

27.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Так называемый открытый рынок украинской земли задуман таким образом, что граждане за бесценок сами передадут свою землю транснациональным компаниям.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил киевский экономический эксперт Анатолий Пешко, отвечая на вопрос о перспективах людей, имеющих в собственности земельные наделы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет повышена минимальная оценочная стоимость земли и установлена порядка где-то 10-20 тысяч долларов за гектар. – Для простых граждан это благо, и они будут этому радоваться, не понимая, что за этим последует», – сказал эксперт.

«Так как подымается цена земли в 10-20 раз, соответственно подымается в абсолютном выражение те 3 процента стоимости арендной платы. То есть арендная плата уже будет составлять не где-то 250-300 долларов за гектар, она будет уже составлять 1200 долларов. А покажите хоть одно аграрное предприятие на Украине, которое имеет доходность выше хотя бы 300 долларов, я очень сомневаюсь, что сегодня такие есть.

Одно поднятие стоимости земли сразу в абсолютном выражении при тех же самых трёх процентах от кадастровой стоимости земли, которая заложена в законе об аренде, там чётко прописано, что арендная ставка не может быть меньше трёх процентов от кадастровой стоимости земли. Соответственно, в 20 раз повысится стоимость аренды», – отметил Пешко.

Следующим этапом эксперт назвал то, что налог на землю также поднимется в двадцать раз.

«То есть для людей возникает патовая ситуация: те, кто не хочет продавать землю, будут вынуждены это сделать, потому что арендаторы уже не захотят брать эту землю в аренду, они физически не смогут её обрабатывать, потому что эта деятельность будет убыточная, а частные лица, владельцы земли, не смогут удержать землю, потому что плата налога на землю будет такая высокая, что их доходы будут не в состоянии удерживать эту землю. Вот тогда земля и будет отдана банкам в качестве залогов», – добавил экономист.

Далее, по его словам, простые люди свою землю попросту «проедят».

«Конечным бенефициаром украинской земли через разные банки Украины станут иностранные банки, а через них транснациональные компании, а точнее – их владельцы, которые входят в финансовую элиту всего мира», – заключил Пешко.