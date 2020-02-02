Эксперт объяснил важность суда в Греции по отмене признания ПЦУ

02.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Анонсированный в Греции судебный процесс по отмене сомнительного признания Элладской Церкви раскольнической ПЦУ вряд ли сразу же обернется положительным вердиктом, однако создаст важный прецедент.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

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«Я думаю, что шансы на отмену решения судом невелики, поскольку Элладская Православная Церковь зависит и от Константинополя, и от греческого правительства. То есть, по сути, это политическая позиция правительства Греции», – сказал эксперт.

Тем не менее, считает аналитик, судебный процесс имеет важное значение, поскольку фиксирует, что «Греция в своем признании ПЦУ не едина, что это решение пытаются оспорить».

«Возможно, что процедура оспаривания будет отклонена, однако, в случае даже попыток ее затягивания, это приведет к медийному эффекту. Эту тему будут поднимать не только по факту обращения, но и по факту рассмотрения, по факту отказа, по факту новых обращений и так далее. То есть, с точки зрения информационной поддержки, это показывает, что православное сообщество и общество в Греции не едино в признании так называемой ПЦУ. Не только не едино, но и многие пытаются этому активно противодействовать», – пояснил Безпалько.

Как сообщалось, греческая неправительственная организация «Панэллинский православный союз» намерена обратиться в Государственный совет Греции (исполняющий функцию Верховного суда) с обжалованием решения Элладской Церкви о признании украинской автокефалии.

Союз требует, чтобы решение Архиерейского Собора ЭПЦ, принятое 12 октября 2019 года, было отменено.

По словам представителей НГО, Собор действовал без учета законов Греции. В частности статьи 19 Постановления №1/1977 (о процедурах Архиерейского Собора Церкви Греции).

Нарушение заключается в том, что во время этого собора не проводилось голосование (тайное или открытое) и решение не было поддержано большинством голосов (2/3), как того требует закон. При этом, несмотря на то, что протокол заседания был заверен Собором, письменное решение до сих пор не опубликовано.

Если Государственный совет объявит решение епископов незаконным, поддержка Грецией автокефалии «ПЦУ» может быть пересмотрена. По информации Союза, слушания по апелляции должны состояться 6 марта 2020 года.