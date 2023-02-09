Эксперт объяснил, зачем ЕС устроил шоу-турне Зеленскому

Анатолий Лапин.  
09.02.2023 19:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Запад использует президента Украины Владимира Зеленского как штатного клоуна, который нужен лишь для пропаганды и пиара – для того и позвали его в европейское турне, в которое он отправился накануне.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

Запад использует президента Украины Владимира Зеленского как штатного клоуна, который нужен лишь для пропаганды...

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По его мнению, приглашением Зеленского, Запад продемонстрировал своему избирателю имиджевую заинтересованность в Украине.

«Зеленский стал частью информационной пропаганды объединенного Запада, впервые в истории из штатного комика пытаются сделать икону борьбы с глобальным «злом», устраивая ему турне, как в цирке – и показывая избирателю заинтересованность западных политиков в урегулировании боевых действий.

Зеленскому обещают много, дают мало, но говорят на весь мир исключительно в целях пиара. Передача танков, обучение небольшого количества личного состава ВСУ работе с западной устаревшей техникой или подготовка отдельных БТГ ССО никаким образом не повлияет на ход СВО, а приведет лишь к большим жертвам и разрушениям, и как следствие – к эскалации отношений между Россией и Евросоюзом», – заявил Ионов.

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