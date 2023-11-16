Эксперт объяснил, зачем Киев бессмысленно губит ВСУ в Авдеевке

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Антигуманные обстрелы, которые ВСУ производит из Авдеевки, не имеют никакого военного смыла.

Об этом в интервью Максиму Григорьеву заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не связаны с военным расчетом: российских резервов там нет, поэтому нет необходимости бить по Донецку прямой наводкой ствольной артиллерии. Но у Украины с момента начала СВО практически всегда политические аргументы ставились выше военных или военно-стратегических. Мы это наблюдали на примере Бахмута и других боевых столкновений, когда логика военной науки диктовала необходимость выравнивать линию фронта, обеспечивать более удобные направления военной логистики», – сказал Пинчук.

Он считает, что «все гастроли Зеленского и Залужного» призваны навязывать политическую логику и волю, не считаясь с потерями личного состава и стратегических резервов.

«Вся причина для Украины вести боевые действия не связана с военными расчетами и жизненной необходимостью, а с политическим выбором ее элиты. А он основан на том, что Украина существует как государство только до того момента, пока она воюет с Россией. А воевать она может только при постоянном, непрерывном, цикличном снабжении, как боеприпасами, так и денежными средствами, ну и соответствующей моральной поддержке, так называемыми обецянками, мотивацией того, что куда-то да возьмут: то ли в НАТО, то ли в ЕС», – сказал Пинчук.