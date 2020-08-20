20.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Запад, Общество, Политика, Происшествия, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Эксперт объяснил, зачем команда Зеленского заказывает СБУ диверсии в России


Попытка похищения на территории России гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ, была предпринята для демонстрации Западу, что Украина стремится углубить конфронтацию с Россией, чего и ждут от неё спонсоры.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Вскрытие акции СБУ на территории России ни к чему не приведет. Украинская власть нацелена на конфронтацию с Россией. На Донбассе ситуация фактически заморожена, причем, как можно понять, очень надолго.

США свою позицию не изменят независимо от результатов выборов. Думаю, подобные акции во многом связаны с тем, что нужно поддерживать определенный уровень напряжения во взаимоотношениях между Россией и Украиной.

Поэтому предпринимаются такие недружественные шаги. Они только углубляют конфронтацию, что сейчас и нужно действующей украинской власти, ей нужно это подчеркнуть для Запада.

Это нужно, в частности, показать Меркель и Макрону чтобы они снизили давление на Зеленского по поводу выполнения Минских соглашений. Но объективно такая конфронтация противоречит интересам и Украины, и России», – сказал политолог.


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