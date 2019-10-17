Эксперт объяснил, зачем свидомым понадобилось «осчастливить» украинцев двойным гражданством

17.10.2019, Киев, Игорь Петров

«Патриотические» политические силы на Украине заинтересованы в том, чтобы их электорат сохранял украинское гражданство даже в эмиграции.

Именно поэтому в «незалежной» готовятся к введению двойного гражданства.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С одной стороны, есть национальный интерес в том, чтобы не терять огромное количество своих граждан.

С другой – есть в этом политический интерес.

Если все патриоты из Украины уедут в Европу, то в Украине останутся кто? «Совки, вата, сепары, кацапня всякая, лишнехромосомные, неправильночелюстные» и т.д.

Придется прощаться с любимой властью навсегда. Очевидно, что эти люди не будут голосовать за всякую нечисть, которая будет их оскорблять, унижать и дискриминировать.

Они будут голосовать либо за клоунов типа Зеленского, либо за Бойко, Добкина, Мураева, Вилкула и пр.

Есть политический интерес – украинские патриоты заинтересованы в том, чтобы обеспечить себе электоральное выживание.

Без вовлечения в электоральную активность широких патриотических масс, интегрирующихся в Европу в индивидуальном порядке, это сделать практически невозможно. Если тенденция сохранится, то на следующий электоральный цикл электоральная картина Украины будет выглядеть совсем по-другому.

Пророссийские партии будут набирать уже не 15% а гораздо больше. В то же время для «Европейской солидарности» и «Батькивщины» просто не останется электоральной базы. Эта электоральная база уже будет думать как ей проголосовать на местных выборах в Польше, Венгрии или России.

Безусловно, это (возможное введение двойного гражданства) – вынужденные действия, которые никак не направлены на то, чтобы облегчить участь простым украинцам. Это реакция барина от которого на юрьев день разбегаются мужики. И он пытается их каким-то образом удержать.

Мы помним, чем это закончилось – закрепощением крестьян. Если бы украинский политический класс имел такую возможность, то трудовым ресурсам и патриотическим избирателям просто запретили бы выезжать за пределы Украины больше чем на 30 дней и на период выборов», – резюмировал Белашко.