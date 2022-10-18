Эксперт объяснил значение для России газового хаба в Турции

Создание нового газового хаба в Турции позволит России не потерять рынок Европы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У этой идеи много спорных мест, но самый главный плюс в том, что мы продолжаем бороться за европейский рынок газа. Я настаиваю на том, что это абсолютно правильно, потому что – если мы добровольно уйдем с этого рынка, махнув рукой, как многие предлагают…

Два основных аргумента: нас не слышат, и давайте им нанесем максимальный экономический удар. Очевидно, что уровень наших отношений с ЕС находится в тяжелейшей стадии, но это не значит, что мы должны добровольно уйти с рынка, где мы еще вчера продавали 150 млрд кубометров, потому там сейчас такое поколение политиков, которые заявляют, что будут жить без российского газа», – сказал Симонов.

По его словам, сейчас ЕС покупает у России 7-9% прошлых объемов, но уже в следующем году к ним придет осознание, что это неправильно, потому что «население спросит за цены».

«Уже завтра станет понятно, что российский газ был одной из основ экономического благосостояния ЕС. Все равно появятся политики, которые скажут: зачем мы убиваем свою экономику… Их будет все больше и больше. Если мы сейчас разорвем все отношения, заколотим «окно в Европу» досками и гвоздями и скажем: вот вам кукиш с маслом, – нам от этого точно легче не станет. Перенаправление потоков в Азию – история очень небыстрая. Поэтому добровольно покинуть поле боя, с которого нас американцы выкидывают 50 лет, – это значит признать свое полное поражение в газовой войне», – сказал Симонов.