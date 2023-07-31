Эксперт оценил подготовку Лондоном спецназовцев «для захвата Крыма»

Подготовка в Великобритании бригады украинских спецназовцев в 2 тысячи человек для захвата Крыма — это больше пиарход для реабилитации потерянного лица Лондона в войне на Украине.

Об этом в эфире youtube-канала «Справедливо» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я думаю, что здесь 50 на 50. То, что они говорят, если говорят, значит реально работают на информационной составляющей. В том числе, сейчас в Великобритании им надо немножко подтянуть свой упавший рейтинг или престиж в этой специальной военной операции. С танками «Челленджер», которые там идут у них в утилизацию, не получилось. Дорогие ракеты Storm Shadow сбиваем, и остается такое детище британского милитаризма – это спецназ SAS, который показал себя во время Второй мировой войны и после нее. Надо сказать, что это объективно один из лучших спецназов в мире, судя по всем актам и диверсиям. Но дело в том, что они уже приложили руку к подготовке таких подразделений в рамках военной разведки ГУР Украины. Они ведь уже пытались зайти в Крым, в том числе и сам Буданов. Закончилось это весьма плачевно», – отметил он и добавил, что помимо британского спецназа есть еще русский спецназ, в том числе – силы спецоперации.

Они работали в Сирии и были награждены президентом России за победу над превосходящими в десятки раз силами врага.

«С другой стороны, учитывая определенный накопленный опыт, они могут отобрать людей. Но очень много украинского спецназа погибло во время специальной военной операции, в том числе при штурме острова Змеиный, и при форсировании Днепра. Какие-то моменты могут им преподать, но это будет подготовка в течение месяца-двух. Но с другой стороны, я понимаю, что сейчас уже и боевикам киевского режима есть, что рассказать британским спецназовцам. Поэтому, на мой взгляд, подготовка 2 000 человек – это полноценная бригада спецназа, если по штатам брать, со всеми делами, с оснащением. Особого влияния на кампанию не поимеет. Крым они, все-таки, в основном собираются брать не спецназом, а войсковой операцией, как сейчас на Запорожском направлении», – подчеркнул Дандыкин.

Войсковая операция на крымском направлении подразумевает участие нескольких корпусов с артиллерийским прикрытием и обязательной авиацией.

«Естественно, авиация должна быть, как минимум, на этом участке направления, должно быть преимущество авиации, артиллеристская подготовка, соответственно. Инженерное сопровождение со снятием своих минных полей, чтобы проделать проходы в минных полях противника, чего не случилось, и сейчас постоянно идут подрывы, и они теряют очень много техники», – уточнил эксперт.

Если речь идет о высадке десанта, то для него нужен десантный корабль, последний из которых был уничтожен в районе Одессы.

«По-другому бросать вот этот десант, а я считаю, что это десант для обеспечения войск, которые идут на главном фронтальном направлении, не имеет никакого смысла – это посылать людей на уничтожение. Поэтому – вот эти 2 тысячи боевиков, бойцов-спецназовцев, диверсантов будут обречены на уничтожение. Конечно, можно рассчитывать на высадку мелкими группами, но это, как правило, можно делать с подводных лодок. Но подводных лодок, насколько мне известно, в Чёрном море у них нет. Если только не подтянут какую-то мини подводную лодку. Но с учётом охраны побережья, с учётом обеспечения обороны по направлению Чонгара, направлению перешейка, линии по побережью – это все будет обречено на провал в какой-то степени. Конечно, будут рассчитывать еще на «пятую колонну», на всяких диверсантов, «спящие ячейки», но опять же, мы видим, что постоянно это все выявляется, идут аресты», – заключил Дандыкин.