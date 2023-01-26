Эксперт оценил разрушительный потенциал крымских ячеек террористов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Угроза диверсий и терактов в Крыму есть, но их масштаб ограничен возможностями агентурной сети и так называемых «ждунов».

Такое мнение в эфире телеканала НТС высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть какая-то вражеская агентура, которая культивировалась предыдущие годы. Борьба идёт перманентно, и пока противник будет использовать какие-то свои агентурные возможности для сбора информации, организации каких-то диверсий. К этому нужно относиться в рабочем порядке, – Эффективность работы оценить трудно, не видя всей картины. Но мы видим, что терактов, как таковых, на полуострове не большое количество. Мы не берём теракт на Крымском мосту, это зона ответственности Северного Кавказа и Тамани. А если брать Крым, то количество терактов достаточно ограничено. Налёты дронов, в основном, купируются. К ПВО особых претензий нет, и все, что летит, сбивается».

Первоначальная расслабленность, по словам Рожина, уступила место эффективности. Постоянно идет выявление агентуры не только СБУ или ГУР, а также исламистов из экстремисткой ячейки «Хизб-ут Тахрир».

«Часть этих ячеек уже разгромлены, часть стараются не светиться. То есть какие-то диверсии, теракты ещё вполне возможны, и к этому нужно относиться достаточно серьёзно. Угроза есть, но в истерику впадать не надо. Ресурс для нанесения ущерба таких групп достаточно ограничен – в силу того, что существенная часть инфраструктуры уже разгромлена, а личный состав попал в руки ФСБ. Соответственно, нужно работать дальше. У нашей спецслужбы есть большой опыт работы в такой сфере, особенно по Северному Кавказу, где такого рода деятельность постепенно разгромили и задавили. Мы помним Чечню, Дагестан и Ингушетию. Там была серьёзная активность этих ячеек, а сейчас её практически уже нет, потому что основную массу перестреляли, посадили или заставили бежать за границу. Соответственно, здесь должна быть такая же работа, главное – методичность этой работы и системность».