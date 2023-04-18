Эксперт оценил реальную возможность украинского «контрнаступа»

Анатолий Лапин .  
18.04.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Единственным условием успешности украинского контрнаступления является угроза политического решения со стороны России. Прорвать эшелонированную линию обороны ВСУ вряд ли смогут, как и добиться серьезного продвижения.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственным условием успешности украинского контрнаступления является угроза политического решения со стороны России. Прорвать эшелонированную...

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«Данные разные – от 40 до 200 тысяч, но 200 тысяч, надо понимать, – это далеко не те, которые будут наступать. То есть, всегда имеется определенная группировка ударная, которая состоит из наиболее подготовленного личного состава. Численность этой группировки – от 40 до 60 тысяч человек можно оценить, с учетом тех контингентов, которые прошли боевые действия, тех, которые прошли подготовку в странах Европы. Танков на эту группировку западных где-то около 220, ну еще где-то сотню могут наскрести из своих танков – ну вот, где-то около 300 танков в наступление может идти, до 400-500 боевых бронированных машин.

Все это говорит о том, что это будет не очень хорошо укомплектованные боевой техникой две общевойсковых армии или два армейских корпуса. Это все, что они могут выставить. В какой полосе они могут наступать – по нормативу армейский корпус наступает в полосе где-то 20-25 километров, но есть другой показатель – для успешного наступления, прорыва укрепленной полосы обороны надо иметь плотность танков 20-25 танков на километр фронта. Если у них 300 танков, считайте, – это 15-20 километров… все, что они могут обеспечить, наступление. И то в редких боевых порядках.

Что такое 20 километров? Это простреливается все вдоль и поперек полевой артиллерией, противотанковые комплексы работают практически в половину полосы – по 5 километров «Корнеты» бьют. Значит, попросту говоря, наступление таким участком даже в условиях успешного господства в воздухе и огневого превосходства на театре военных действий, предполагает наличие ввода в действие значительно больших контингентов для того, чтобы обеспечивать хотя бы фланги», – отметил он.

«Поэтому перспектив на наступление нет никаких. Единственным условием успешного наступления ВСУ может быть одно – политическое решение со стороны России, жест доброй воли, отвод войск по типу херсонского и тому подобные вещи», – заключил Сивков.

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