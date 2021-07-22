Эксперт оценил вероятность размещения западных ракет на Украине

22.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В США прекрасно понимают последствия размещения натовских ракет на территории Украины, а потому вероятность того, что Запад на это решится, крайне мала.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил российский военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Комментируя вопрос о вероятности расположения на территории Украины натовских ракет, которые могут добить до Москвы, он напомнил, что это противоречит украинской Конституции, однако признал, что она давно превратилась в «конституцию НАТО».

«Если нам захотят навредить, то, конечно, ракеты могут поставить. Но американцы, всё-таки, не идиоты. Я читаю иногда американскую прессу по этой части, они говорят, что в самой взбалмошной голове можно додуматься, что мы притащим свои ракеты на Украину. Если мы очень хотим разозлить Кремль, порвать совершенно все отношения с Россией, если у нас найдутся в Пентагоне идиоты, которые захотят реализовать эту страшную идею, то такое возможно», – сказал эксперт.

Не отрицая, что помешать этому нельзя, он напомнил, что Москва размещение натовских ракет на Украине отметила как «красную линию».

«Конечно, им ни холодно ни жарко будет, если им расскажут, что все эти позиции российский Генштаб возьмёт в красный кружок – это цели первого удара. Мне даже страшно подумать, что где-то там под Киевом, Харьковом, Днепропетровском будут рваться наши ракеты. Мне кажется, до этого маразма не дойдёт. В одном лишь случае – если Украина превратится в фашистскую Украину полностью, обезумевшую Украину, тогда, возможно, это будет. Но скажу по секрету – Запад сам боится этой идеи, потому что они знают, что русские клыки колются очень больно. И может наступить момент, когда очень сильно разозлить медведя не удастся – они просто не успеют», – добавил Баранец.