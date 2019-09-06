Эксперт описал два исхода боя Кличко – Зеленский

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В том случае, если новое правительство назначит нового главу Киевской городской государственной администрации, мэр украинской столицы Виталий Кличко даже в случае очередной победы на местных выборах останется без реальных полномочий и станет лишь номинальным лицом.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политический эксперт Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если от Зе-команды, скорее всего, пойдет один человек, я думаю, что они не будут растрачивать свои силы, то гипотетически могут пойти Пальчевский, Попов, например. То есть Кличко снова может победить на досрочных или срочных выборах мэра Киева.

И тут возникает вопрос: какие у него полномочия? Ведь, если будет отдельно руководить назначенный Офисом президента и Кабмином глава Киевской городской госадминистрации, у которого будет своя часть полномочий, и с другой стороны будет мэр Киева, у которого будет другая часть полномочий, – не приведет ли это к параличу власти в столице Украины и двоевластию, о чем Кличко и говорил?

Хотя, если мы так разберемся, то у главы Киевской городской госадминистрации, как у топ-менеджера по Киеву, все-таки больше полномочий, он действительно может влиять и на бюджет, и на управление столицей.

Не сведут ли Кличко к «свадебному генералу», который будет только открывать какие-то новые мосты и на них скакать, вот в чем вопрос», – пояснил он.

При этом эксперт отметил, что для бывшего боксера еще не все потеряно, так как его авторитет и связи могут помочь в достижении компромисса с Офисом Владимира Зеленского.

«Я думаю, что он не сдастся, и повторения Попов-Черновецкий не будет. Все-таки у Кличко есть и амбиции, и поддержка, как в Украине, так и вне Украины, и это дает ему основания для реальной борьбы с Офисом президента», – резюмировал Гайдай.